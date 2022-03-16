"Їжі немає, води немає, боєприпасів немає": перехоплення розмови окупанта

рашисти потерпають від систематичних невдач на українських землях

Станом на 21-ий день війни, яку президент країни-агресора володимир путін розгорнув, аби захопити українські території, російські солдати продовжують дзвонити близьким у росію та жалітися про те, в яких жахливих умовах їх залишили напризволяще на українських землях.

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Ще одну перехоплену телефонну розмову окупанта оприлюднили у середу, 16 березня, в офіційному Telegram-каналі Служби безпеки України.

За словами російського загарбника, після трьох неділь війни в Україні вони вже не мають ані їжі, ані звичайної води, а сухпайок доводиться ділити як мінімум на двох.

"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого нема. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає.", – поскаржився своїй дружині путінський військовий.

Своєю чергою жінка також жаліється коханому, що справи у росії також не найкращі, мовляв, з магазинів вже зникли "пепсі-кола", "зара" і "бершка".

Також зазначається, що відсутність в країні "пепсі" для росіянки така ж болюча тема, як і те, що її чоловік вбиває мирне населення на війні в Україні і, скоріше за все, може зовсім скоро стати добривом для родючого українського ґрунту.

Публікація СБУ в соцмережі

""Умом Россию не понять" – але нам це і не потрібно. Нам треба відстояти свою землю!", — наголошують у тексті публікації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через великі проблеми із відсутністю продовольства та комунікації російські війська почали вдаватися до мародерства, про що свідчить одна з телефонних розмов окупанта, яку вдалося перехопити працівникам СБУ.