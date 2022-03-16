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Обсяги гумдопомоги з-за кордону за 10 діб перевищили вже 70 тисяч тонн – ВП

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Обсяги гумдопомоги з-за кордону за 10 діб перевищили вже 70 тисяч тонн – ВП Новина оновлена 16 березня 2022, 16:26

У Києві для розвантаження та розподілу гуманітарних вантажів працюють логістичні центри

За останні 10 діб Україна отримала з-за кордону вже близько 70 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Уся гуманітарна допомога, що надходить до України, через обласні гуманітарні хаби розподіляється і доставляється на Схід, Південь та Центр України.

"За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей", — додав Тимошенко.

У складі гуманітарних вантажів — товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг тощо.

У Києві для розвантаження і розподілення гуманітарних вантажів, за словами заступника голови ОП, також працюють логістичні центри, звідки допомога направляться в усі 7 районів Київщини.

Теги:
#Війна #Гуманітарна допомога #Кирило Тимошенко
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