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Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Володимир Зеленський та володимир путін Новина оновлена 16 березня 2022, 17:01
Володимир Зеленський та володимир путін

За словами Подоляка, ці переговори можуть відбутися досить скоро.

Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про підготовку документів для можливої прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента росії володимира путіна.

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Про це він розповів у інтерв’ю американському телеканалу PBS.

На запитання журналістки про те, наскільки переговорники від росії зараз наблизилися до погодження можливої зустрічі путіна та Зеленського, Подоляк відповів, що прямі переговори президентів України та росії — це єдиний спосіб закінчити цю війну.

"Це те, над чим ми працюємо на мирних переговорах. Ми напрацьовуємо документ, який надалі обговорюватимуть і підписуватимуть президенти", — повідомив Подоляк.

За його словами, така зустріч може відбутися незабаром, оскільки, наголосив Подоляк ще раз, — це єдина можливість закінчити цю війну.

Дивіться відео з 1:45

Зазначимо, що останнім часом все частіше звучать заяви російської сторони щодо можливості прямої зустрічі путіна та зеленої. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

Теги:
#Володимир Зеленський #Владмир Путін #Михайло Подоляк
Володимир Зеленський та володимир путін
Україна
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
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