НАТО, зброя, путін-злочинець та миротворці для України – аналіз найважливіших заяв у ракурсі війни з росією

Україні не "світить" миротворча місія НАТО, як і швидке членство в Альянсі, зате є реальні поставки зброї

З боку західних партнерів України прозвучала низка важливих заяв у рамках боротьби нашої держави з російською агресією. Так, сенат США визнав путіна військовим злочинцем.

А віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну, проти якої росія розв’язала ганебну для себе війну, озброєну миротворчою місією НАТО.

Ці кроки союзників, а також ситуацію з євроатлантичними перспективами України прокоментував для "Телеграфа" директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Символічна резолюція та важливий урок

"Резолюція Сенату США – хороша, жорстка, певною мірою символічна. Але й символічний момент резолюції важливий. Наголошується, що путін – парія, ізгой. Що йому ніхто не повинен подати руки. При цьому не зовсім розумію, як вони далі збираються бути з ним у якомусь діалозі, якщо фактично називають його військовим злочинцем. Але так чи інакше, з погляду політичного, морального тиску – правильна резолюція", – упевнений Володимир Дубовик.

Набагато важливішим він вважає те, що американці роблять у інших сферах. Наприклад, виділяють фінансову підтримку Україні у розмірі 13,6 млрд доларів.

"Плюс – є постачання озброєння. Про деяке ми не знаємо, воно не афішуються. І це, мабуть, правильно. Проблема з поставками тих самих літаків була в тому, що всі говорили про це вголос. У результаті нічого не вийшло. Можливо, щось ще переграють, літаки дадуть… Але урок був такий – західним політикам треба менше говорити про те, що вони нам передають, що збираються передати… Навіть якщо це літаки, ППО і так далі. Нехай краще росіяни вже де-факто про це дізнаються, коли ми пустимо все в хід проти військ агресора", — пояснює експерт.

Що не так із миротворцями для України

Відносно пропозиції польського прем’єра щодо миротворчої місії НАТО в Україні, то вона звучить красиво, але нічого з цього не вийде, упевнений експерт.

Володимир Дубовик аргументує:

"Альянс боїться навіть давати нам літаки, так що введення наземних військ – виключено. Як би це не подалося – миротворчий контингент чи ні. Качинський, гадаю, це теж розуміє. Але щоб якось підтримати Україну, знаючи, що в Польщі багато хто хоче більш жорсткого підходу — він і висловлює подібні пропозиції. Проте, наголошую, тут нічого, схоже, не вийде. На жаль".

На думку експерта, максимум, що може статися, – миротворча гуманітарна місія ООН, яка може закрити, наприклад, деякі західні області, де накопичуються біженці. І то не факт, що це відбудеться. Адже росія, що залишається в Раді безпеки ООН, може все заблокувати.

Чому нам не можна погоджуватися на позаблоковий статус

Також Володимир Дубовик звернув увагу на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що сигнали президента Володимира Зеленського про те, що Україні не увійти до НАТО є "відображенням реальності".

"Ми, дійсно, не входитимемо до НАТО в найближчому майбутньому. Це вже ясно. Зеленський говорив подібні речі і раніше. Готував громадську думку, зокрема західну. Що ми готові відмовитися від перспективи членства в Альянсі. При цьому ми не говоримо, що ніколи туди не вступимо… Лише – що нас там не чекають найближчим часом… Важливо як це зробити… Якщо росія буде це подавати як свою перемогу (мовляв, дивіться, Україна відмовилася від НАТО) і це дозволить припинити війну – бог із ними. Нам треба говорити про те, що ми довели — можемо самі по собі, поза всякими альянсами, давати відсіч. Маючи, зрозуміло, допомогу окремих зацікавлених країн", — підкреслює експерт.

Так, це усвідомлення гіркої реальності. Що нас у НАТО зараз ніхто не пустить. Але це і сигнал москві, упевнений Володимир Дубовик.

"У той час, коли йдуть складні переговори між українською та російською робочими групами, такі заяви, як зробив Зеленський, цілком можна розцінювати як сигнал. Як свого роду поступку з нашого боку для припинення війни. Навряд чи випадково з росії вже звучать заяви, що їх влаштує шведський, швейцарський, фінляндський чи австрійський варіант нейтральності України", – наголошує експерт.

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Проблема ще й у тому, продовжує Володимир Дубовик, що росія хоче якийсь юридично завірений договір про позаблоковість України. І на це нам іти не можна.

"Це точно буде перехід "червоної лінії". І тут питання – чи достатньо для москви буде того, що ми погодимося тимчасово не йти у бік НАТО? До того ж, перетворення України на таку нейтральну Фінляндію чи Швейцарію, де величезні витрати йдуть на утримання армії, на військову сферу, зараз неможливо. І незабаром після закінчення війни – теж. Адже це – найсерйозніше навантаження на економіку. А нам ще належить відбудовувати країну", – пояснює експерт.

Він упевнений, що нам важлива військова самодостатність. І деякі союзні договори. Але останні матимуть обмежений характер.

"Різні формати співпраці, допомоги нам у сфері безпеки – цілком можливі. Наприклад, нещодавно заявлений формат Великобританія-Польща-Україна та інші. Але це не ті угоди і не ті формати, які дадуть нам чіткі, ефективні гарантії безпеки. Ми завжди Це розуміли, тому й до останнього відмовлялися відмовитися від членства в НАТО, бо лише членство в Альянсі давало нам віддалену стратегічну перспективу повного захисту та безпеки, – зазначає Володимир Дубовик. — Адже навіть якщо ми приймемо певні російські умови заради якнайшвидшого миру, війська агресора можуть, по-перше, не піти, по-друге, знову напасти через якийсь час. Отже, нам важливо – йти до членства в НАТО".

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