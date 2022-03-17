Україна закликає країни ЄС заблокувати торгівлю з росією – Кубраков

Після закриття пасажирського авіасполучення з країнами Європейського Союзу необхідно вжити більш дієвих заходів і запровадити суцільну торговельну блокаду країни-агресора. Про це у Facebook за підсумками візиту до Києва прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Майже одразу після повномасштабного вторгнення, ЄС, а також Великобританія, США, Канада та інші демократичні країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Однак зрозуміло, що одна справа — відмовитись від пасажиропотоку, але зовсім інша — від торгівлі", — зазначив Кубраков.

За його словами, Україна вже понад три тижні закликає ЄС прийняти два системних рішення, які заблокують торгівлю з росією та білоруссю: закрити усі порти для російських і пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

З боку Єврокомісії та більшості країн ЄС, за даними Кубракова, існує підтримка таких заходів.

"Зокрема Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії — однак є низка країн, які не готові йти на подібні кроки", — додав Кубраков.

Серед країн, що досі проти подібних заходів, міністр назвав Німеччину, яка аргументує свою відмову тим, що росія постачає продукти та вугілля.

Кубраков навів своєму колезі, міністру транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькеру Віссінґу приклади успішного і швидкого заміщення товарів з росії: "Розповідав йому, як в дуже важких умовах Україні вдалось успішно перебудувати логістику постачання вугілля — зокрема, закуповуючи його у країн Латинської Америки, Азії, Африки. Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи".

Кубраков сподівається, що в Німеччині його аргументи почули, хоча змістовної відповіді досі не надійшло.

"Наразі мовчання у відповідь на це питання залишається на совісті керівництва деяких країн. Але я вірю, що здорова логіка переможе", — додав Кубраков.