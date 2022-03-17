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В Україні у четвер мають працювати 9 гумкоридорів: названо напрямки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Ірина Верещук Новина оновлена 17 березня 2022, 09:35
Ірина Верещук

Евакуація проводиться з Київської та Донецької області

У четвер, 17 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в декількох напрямках.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Донецька область:

▪️ Маріуполь — Запоріжжя ;

Київська область:

▪️ Бородянка — Житомир ;

▪️ село Шевченкове — Бровари ;

▪️ продукти та медикаменти в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марківці, Опанасов ;

Харківська область:

▪️ гуманітарна допомога з Харкова у Вовчанськ.

Як повідомляв "Телеграф" у Маріуполі, зберігається надзвичайно складна ситуація. У місті не залишилося жодної будівлі без пошкоджень. Близько 80-90 відсотків інфраструктури Маріуполя знищено обстрілами російської армії. В даний час все місто отримало критичні пошкодження. І це населений пункт, де на момент початку бойових дій проживало щонайменше 350 тисяч людей. Станом на 13 березня налічувалося понад 2,3 тисячі загиблих

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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