В Україні у четвер мають працювати 9 гумкоридорів: названо напрямки
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Евакуація проводиться з Київської та Донецької області
У четвер, 17 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в декількох напрямках.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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Донецька область:
▪️ Маріуполь — Запоріжжя ;
Київська область:
▪️ Бородянка — Житомир ;
▪️ село Шевченкове — Бровари ;
▪️ продукти та медикаменти в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марківці, Опанасов ;
Харківська область:
▪️ гуманітарна допомога з Харкова у Вовчанськ.
Як повідомляв "Телеграф" у Маріуполі, зберігається надзвичайно складна ситуація. У місті не залишилося жодної будівлі без пошкоджень. Близько 80-90 відсотків інфраструктури Маріуполя знищено обстрілами російської армії. В даний час все місто отримало критичні пошкодження. І це населений пункт, де на момент початку бойових дій проживало щонайменше 350 тисяч людей. Станом на 13 березня налічувалося понад 2,3 тисячі загиблих