Близько 14 тисяч солдатів та понад 400 танків: свіжі дані про втрати окупантів

Ворога ніхто не шкодує

На ранок 22-го дня війни, 17 березня, ряди російських військ "порідшали" близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин.

Такі нові дані подає пресслужба генштабу ЗСУ.

Противник отримує сильну відсіч у всіх можливих напрямках. Українські захисники добре захищають і навіть місцями контратакують.

На ранок 17 березня російські нацисти втратили в боях з ЗСУ 444 танки, 1435 броньовиків, 864 різних автомобілів та 10 одиниць спецтехніки. Також знищено 60 цистерн із паливом для подібної техніки.

Продовжує систематично ліквідовуватись й інша зброя росіян. Відтепер ворожа армія не має 201 системи артилерійського вогню та 72 реактивних систем залпового вогню.

Спокійнішим стало і українське небо. За неповних 22 дні війна наші ППО та зенітники знищили 86 літаків, 108 вертольотів та 11 безпілотників ворога. На морських просторах військовослужбовці знищили три одиниці такої техніки (катери/кораблі)

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Тим часом, за інформацією Генштабу, серед військовослужбовців російської армії стає дедалі більше випадків дезертирства — бійці не хочуть йти на вірну смерть під кулі.