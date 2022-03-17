Зеленський звернувся до Німеччини: "Країни за океаном виявилися для нас ближчими, ніж ви"

Зеленський нагадав Німеччині, що Україна попереджала про небезпеку будівництва "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський дорікнув німецькому канцлеру Олафу Шольцю за відсутності допомоги від неї Україні в необхідних обсягах і зазначив, що інші країни за океанами "опинилися до українців ближче". Зеленський закликав Шольца взяти лідерську роль та допомогти зупинити вторгнення Росії.

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Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час свого виступу у Бундестазі.

"Чому держави за океаном для нас виявилися ближчими, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але про яку б'ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. заслужене лідерство, підтримайте нас, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити", — закликав Зеленський.

Він також нагадав, що коли Київ попереджав Берлін про те, що газопровід "Північний потік-2" є політичною зброєю, то чув у відповідь, що це економічний проект.

"А це був цемент для нової стіни (між свободою та несвободою, — ред.)", — додав Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Володимир Зеленський розповів, чого хоче Україна на переговорах із Росією. Зеленський заявив, що його пріоритети є абсолютно зрозумілими і до них належать завершення війни, збереження суверенітету, відновлення територіальної цілісності, а також реальні гарантії безпеки нашої країни.