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Шмигаль не зміг переконати світову компанію піти з росії

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Nestle продовжує підтримувати російську агресію Новина оновлена 17 березня 2022, 12:14
Nestle продовжує підтримувати російську агресію

Шмигаль наголосив, що сплата податків країні-терористу — це фінансування вбивств мирних людей.

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю не вдалося переконати продуктового гіганта Nestle піти з росії, як це зробили багато західних компаній.

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Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. На жаль, не знайшов розуміння. Робочі місця та податки сплачені до бюджету країни-терориста – це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок. Сподіваюся, Nestle змінить своє рішення", — написав український прем’єр.

Як повідомлялося, після початку вторгнення росії в Україну з країни-агресора пішли багато західних компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту. Крім того, виробник комп’ютерів та електроніки з Тайваню ASUS також припиняє свою діяльність у росії.

Теги:
#Бізнес #Росія #Війна
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