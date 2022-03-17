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Нова тактика росії: у Зеленського озвучили чотири цілі ворога

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Михайло Подоляк Новина оновлена 17 березня 2022, 13:21
Михайло Подоляк

Росія створює локальні котли для мирних громадян, відзначив Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про тактику росії у війні з Україною.

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За його словами, росія прагне везти в'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів і створювати локальні котли для мирних громадян.

"Прицільні удари по об'єктах, де ховаються цивільні.

Подоляк вкотре зазначив, що план росії щодо проведення бліцкригу провалився.

"Ані бліцкригу, ані тим більше виразної стратегії у Росії немає. Тому тактика РФ виглядає зараз вкрай огидно. Ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення. Наші ЗСУ російські панічно бояться… Звідси й походять нові тактичні елементи "російських геніїв військових битв", — зазначив радник глави ВП.

Тактика Росії у війні з Україною

- В'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів. За рахунок постійного кількісного тиску. Чим більше живої сили – тим краще. Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює…

- Створення локальних котлів для мирних громадян. Прицільні бомбові чи ракетні удари по об'єктах, де масово ховаються цивільні. Базове завдання – максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку…

максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Постійний обман зі спробою провести ту чи іншу передислокацію та обстріл мирних евакокараванів. Важливо зрозуміти, що росіяни з винятковою ненавистю і абсолютно не ховаючись повсюдно чинять насильство над мирними громадянами. Все це злочини проти людяності. Але така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва РФ, як і раніше, немає.

паралельно із цим росіяни роблять активні інформаційні спроби дестабілізувати громадську думку у нас. Спровокувати внутрішні конфлікти. Звідси постійні "сливи" в іноземні медіа тих чи інших задум, ідей, зокрема російських "переговорних позицій".

Подоляк підкреслив, що бойове завдання російських окупантів є очевидним: за рахунок нагнітання страху (серед цивільного населення), паніки, а також за рахунок масованої брехливої ​​пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу.

Зазначимо, що, попри численні докази військових злочинів росіян в Україні, російська влада продовжує нахабно брехати всьому світу в обличчя. Так, спікер МЗС РФ Марія Захарова нахабно заявляє, що ЗС РФ нібито не бомбять українські міста, і "скільки б роликів у натовських структурах не монтували, скільки відеонарізок і фотофейків не було б зараз вкинуто, правда все одно проб'ється".

"Все просто: багатомільйонні позови та компенсації сім'ям загиблих, строки за воєнні злочини – і Захарова повірить у правду",- відреагував на її слова Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович повідомив, що кількість убитих в Україні генералів росії може різко зрости.

Теги:
#Росія #Подоляк #Війна
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