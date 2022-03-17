Нова тактика росії: у Зеленського озвучили чотири цілі ворога

Росія створює локальні котли для мирних громадян, відзначив Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про тактику росії у війні з Україною.

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За його словами, росія прагне везти в'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів і створювати локальні котли для мирних громадян.

"Прицільні удари по об'єктах, де ховаються цивільні.

Подоляк вкотре зазначив, що план росії щодо проведення бліцкригу провалився.

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"Ані бліцкригу, ані тим більше виразної стратегії у Росії немає. Тому тактика РФ виглядає зараз вкрай огидно. Ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення. Наші ЗСУ російські панічно бояться… Звідси й походять нові тактичні елементи "російських геніїв військових битв", — зазначив радник глави ВП.

Тактика Росії у війні з Україною

- В'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів. За рахунок постійного кількісного тиску. Чим більше живої сили – тим краще. Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює…

- Створення локальних котлів для мирних громадян. Прицільні бомбові чи ракетні удари по об'єктах, де масово ховаються цивільні. Базове завдання – максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку…

— максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Постійний обман зі спробою провести ту чи іншу передислокацію та обстріл мирних евакокараванів. Важливо зрозуміти, що росіяни з винятковою ненавистю і абсолютно не ховаючись повсюдно чинять насильство над мирними громадянами. Все це злочини проти людяності. Але така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва РФ, як і раніше, немає.

— паралельно із цим росіяни роблять активні інформаційні спроби дестабілізувати громадську думку у нас. Спровокувати внутрішні конфлікти. Звідси постійні "сливи" в іноземні медіа тих чи інших задум, ідей, зокрема російських "переговорних позицій".

Подоляк підкреслив, що бойове завдання російських окупантів є очевидним: за рахунок нагнітання страху (серед цивільного населення), паніки, а також за рахунок масованої брехливої ​​пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу.

Зазначимо, що, попри численні докази військових злочинів росіян в Україні, російська влада продовжує нахабно брехати всьому світу в обличчя. Так, спікер МЗС РФ Марія Захарова нахабно заявляє, що ЗС РФ нібито не бомбять українські міста, і "скільки б роликів у натовських структурах не монтували, скільки відеонарізок і фотофейків не було б зараз вкинуто, правда все одно проб'ється".

"Все просто: багатомільйонні позови та компенсації сім'ям загиблих, строки за воєнні злочини – і Захарова повірить у правду",- відреагував на її слова Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович повідомив, що кількість убитих в Україні генералів росії може різко зрости.