Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський та путін

За словами Подоляка, діалог двох керівників держав можуть відбутися досить скоро

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером росії володимиром путіним може відбутися вже найближчими тижнями.

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Відповідну інформацію у четвер, 17 березня, оголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, — пише польський портал "wiadomosci.wp.pl".

"Зустріч Зеленського та путіна може відбутися після завершення роботи над угодою, можливо, протягом найближчих тижнів. Локація для нас не має значення. Можливі всі, окрім Росії.", — заявив він.

Також Подоляк зазначив, що узгодження мирного договору російської федерації та України може зайняти від кількох днів до півтора тижня, адже поки що і російська, і українська делегації відстоюють свої позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар Ради безпеки росії під час розмови із помічником лідера США з нацбезпеки Джозефом Салліваном заявив, що затягування переговорів з Україною є неприпустими, чим дав зрозуміти, що у путіна діалогу хочуть сильніше, аніж в Україні.