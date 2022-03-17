Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський та путін
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За словами Подоляка, діалог двох керівників держав можуть відбутися досить скоро
Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером росії володимиром путіним може відбутися вже найближчими тижнями.
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Відповідну інформацію у четвер, 17 березня, оголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, — пише польський портал "wiadomosci.wp.pl".
"Зустріч Зеленського та путіна може відбутися після завершення роботи над угодою, можливо, протягом найближчих тижнів. Локація для нас не має значення. Можливі всі, окрім Росії.", — заявив він.
Також Подоляк зазначив, що узгодження мирного договору російської федерації та України може зайняти від кількох днів до півтора тижня, адже поки що і російська, і українська делегації відстоюють свої позиції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар Ради безпеки росії під час розмови із помічником лідера США з нацбезпеки Джозефом Салліваном заявив, що затягування переговорів з Україною є неприпустими, чим дав зрозуміти, що у путіна діалогу хочуть сильніше, аніж в Україні.
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