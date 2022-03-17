Підписання мирного договору з росією не завершить війну — Подоляк

Росіянам не ухилитися від тих злочинів, які вони скоюють щодо мирних жителів України

Поки українська армія досягає успіхів у війні з росією, простих українців не залишає питання, коли ж нарешті ця війна закінчиться. Сумнівається у повному припиненні агресії рф навіть після підписання мирного договору радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він заявив в інтерв’ю польському виданню Wiadomości.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни. Але я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться. Не після всього, що ми пережили. Зрозуміло також, що в Росії нема жодних шансів довести будь-де, що крім неї є ще хтось винний у цій масштабній катастрофі", — заявив Подоляк.

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Додамо, що Україна може вийти на мирну угоду з росією у гіршому випадку на початок травня. Про це раніше заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

А тим часом, поки росіяни продовжують бомбардувати українські міста, багато жителів нашої країни починають відчувати емоційне вигоряння. Жителька Маріуполя, в якому російські війська влаштовують справжній геноцид мирного населення, розповіла про жахіття, яке там доводиться переживати місцевим жителям.