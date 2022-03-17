Рус

Поляка, який вигадував шалені фейки для лукашенко-ТБ, знайшли повішеним

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1869
Еміль Чечко Новина оновлена 17 березня 2022, 19:01
Еміль Чечко

Чечко вигадував для білоруського телебачення божевільні фейки про те, що нібито він особисто розстрілював по 20 мігрантів щодня на польсько-білоруському кордоні

У Мінську знайшли повішеним польського солдата Еміля Чечко, який утік у Білорусь, який складав божевільні фейки для лукашенко-тв.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

Про смерть чоловіка повідомила білоруська СК, пише blizko.by.

Незадовго до цього Чечко складав для білоруського телебачення божевільні фейки про те, що нібито він щодня особисто розстрілював приблизно по 20 мігрантів на польсько-білоруському кордоні. А за це командування нібито заохочувало польських солдатів пивом — купували по 6–8 банок. Також він заявляв, що нібито за його участі могло бути вбито від 200 до 700 людей. А для поховання тіл, за його словами, польські солдати нібито копали ями, кожна з яких могла вмістити 72 трупи.

Як повідомляв "Телеграф", раніше журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв повідомив про затримання заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова. При цьому причина затримання незрозуміла, зазначає Грозєв: за словами одного джерела, його було затримано управлінням військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що спричинив загибель людей", а два інших кажуть, що це було "марнотратство палива".

Теги:
#Білорусь #Війна #Олександр Лукашенко
Розбита російська техніка під Прилуками
В регіонах
Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розбита російська техніка під Прилуками
Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
Дата публікації
Категорія
Зеленський та кривавий диктатор путін
Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський та путін
Дата публікації
Категорія
Олег Жданов оцінив для "Телеграфу" хід війни з росією та перспективи України
Ми повинні завдати повної військової поразки рф. Думаю, до літа впораємося, — полковник Олег Жданов
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу Маріуполя
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів