Поляка, який вигадував шалені фейки для лукашенко-ТБ, знайшли повішеним

Чечко вигадував для білоруського телебачення божевільні фейки про те, що нібито він особисто розстрілював по 20 мігрантів щодня на польсько-білоруському кордоні

У Мінську знайшли повішеним польського солдата Еміля Чечко, який утік у Білорусь, який складав божевільні фейки для лукашенко-тв.

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Про смерть чоловіка повідомила білоруська СК, пише blizko.by.

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Незадовго до цього Чечко складав для білоруського телебачення божевільні фейки про те, що нібито він щодня особисто розстрілював приблизно по 20 мігрантів на польсько-білоруському кордоні. А за це командування нібито заохочувало польських солдатів пивом — купували по 6–8 банок. Також він заявляв, що нібито за його участі могло бути вбито від 200 до 700 людей. А для поховання тіл, за його словами, польські солдати нібито копали ями, кожна з яких могла вмістити 72 трупи.

Як повідомляв "Телеграф", раніше журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв повідомив про затримання заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова. При цьому причина затримання незрозуміла, зазначає Грозєв: за словами одного джерела, його було затримано управлінням військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що спричинив загибель людей", а два інших кажуть, що це було "марнотратство палива".