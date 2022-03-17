Перемовники від росії самі вірять у свої фейки: дивовижні деталі від Подоляка

Чиновник переконаний, що російська сторона "потонула" у власній пропаганді

Наприкінці третього тижня війни України з російською федерацією російські дипломати почали об’єктивніше судити про навколишній світ та поводитися "дуже правильно": не вдаються до хамства та грубості, які зазвичай притаманні російській владі, що продовжує жити та діяти в рамках путінської пропаганди.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі польському порталу "Wiadomości", прокоментувавши питання щодо поводження російських дипломатів, які славляться своєю грубістю, на переговорах.

За словами чиновника, бачення ситуації російською стороною повністю спаплюжене власною ж пропагандою, мовляв, це і є найбільшою проблемою у переговорному процесі, адже 70-80% росіян, в тому числі й ті, що беруть участь у діалозі, сумлінно довіряють пропагандистським міфам.

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Мова йде про російське телебачення, яке вже вісім років поспіль вбиває у голови росіян інформацію про українських нацистів, які систематично вбивають мирне населення Донбасу, а також про "воєнні наркотики", які нібито приймають військові Збройних сил України.

"Вони були переконані, що коли прийдуть на українські території, їм знадобиться лише три дні, аби усі впали на коліна. Розраховували, що схід нашої держави зустріне їх "хлібом сіллю", після чого вони підуть на українську столицю, аби знищити все керівництво України. Натомість вони побачили, що таке ненависть, і це ненависть у чистому вигляді. Наразі вони усвідомлюють, що раніше вони не розуміли Україну. Ми ж, своєю чергою, намагаємося пояснити, наскільки сильний наш менталітет, адже ми не росія. Плануємо надалі вести діалог із нашим суспільством. Ми у змозі обговорити питання, які вже давно повинні були обговорити, але погоджуватися на ультиматуми рф не плануємо", — прокоментував ситуацію радник глави ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, під час спілкування з польськими журналістами Подоляк заявив, що підписання мирного договору з російською федерацією ймовірніше за все не завершить війну в Україні.