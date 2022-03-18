Російські хакери, які атакували українські медіа, сильно прокололися: подробиці

Витоку персональних даних з українських сайтів не сталося.

Російські хакери, які атакували український телеканал "Україна 24", виявилися не надто підготовленими. Мережі та сервери, які вони використовували, вже визначили й цю інформацію використають, щоб притягнути злочинців до відповідальності.

Про це у середу, 17 березня, повідомили у Telegram-каналі "Держспецзв'язку".

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Так, фахівці СБУ, Держспецзв'язку, РНБО та Кіберполіції провели перевірку фактів втручання в роботу ЗМІ, які зазнали хакерської атаки. Перевірка показала, що жодного витоку персональних даних, чи інформації, яка містилася на ресурсах, не сталося.

Все що вдалося хакерам-окупантам — розмістити заборонену в Україні символіку та запустити рядок про нібито капітуляцію Зеленського. До слова, українські служби відреагували миттєво, повідомивши усіх, що це був фейк.

Зазначається, що російські хакери виявилися ще й не дуже розумними.

"Попередні результати розслідування дозволяють говорити про низький рівень підготовки зловмисників. Уже ідентифіковано мережі та сервери, які вони використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності", — зазначили у Держспецзв'язку.

Українські профільні служби також з'ясували, що атака полягала в експлуатації вразливості рекламного додатка. А цю нескладну процедуру готували від початку відкритої російської агресії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні нещодавно пообіцяли доступ до спеціального ресурсу, який не лише допоможе ідентифікувати загиблих ворожих військових, а й протистояти інформаційній пропаганді Москви.