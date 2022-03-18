Окупантам тут не місце: росіяни втратили за день 14 одиниць повітряної техніки

Українські військові не залишають ворогам жодних шансів.

Протягом 22-го дня протистояння російським окупантам сили протиповітряної оборони України ліквідували ще 14 повітряних цілей ворогів.

Про це у четвер, 18 березня, повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Зазначається, що протягом дня російським окупантам дісталося як у повітрі, так і на землі. На додачу до кількох втрачених колон військової техніки, серйозними були втрати противника і в небі. Українські винищувачі вели серйозні бої з ворогами у небі, зенітні ракетні війська закривали небо із землі. Спільними зусиллями наших військових 17 березня вдалося знищити 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 безпілотники;

3 крилаті ракети.

Варто зазначити, що один з російських безпілотників, який ліквідували українські військові протягом минулої доби, докучав українцям над Одесою. Про нього окремо повідомляв речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

А ось ще декілька фотографій, які свідчать, що російським окупантам разом з їх технікою немає місця як на українській землі, так і у повітряному просторі нашої країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що станом на ранок 17 березня ряди російських військ "порідшали" близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин.