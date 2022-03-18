Українці завдали нищівного удару відразу по двох полках російських окупантів — Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають великих втрат

На ранок п’ятниці, 18 березня, українські військові успішно продовжують вібивати спроби наступу російських окупантів, і завдали серйозних втрат відразу двом полкам армії росії, які намагалися просунутися вглиб України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що угруповання ворога намагаються закріпитися і утримати тимчасово захоплені рубежі, але українські захисники завдають нищівних ударів.

Зокрема, вдалося зупинити просування та частково знищити підрозділи 434-го навчального та 26-го танкового полків російської армії. Точні втрати ворога поки що уточнюються.

Цікаво, що втрати рф завдає не лише Україна, а й самі солдати підстрілюють один одного, щоб не йти воювати.

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Тим часом росія намагається поповнити ряди за рахунок прихованої мобілізації, залучення курсантів та терміновиків під виглядом "добровольців", сирійських найманців.

На тимчасово окупованій території окупанти роздають продукти людям, намагаючись створити собі позитивний імідж, а також відловлюють активістів, чиновників, військових та інших українців, які можуть чинити опір.

Ворог продовжує нести втрати. Є проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил рф та найманців брати участь у війні проти України.

Як повідомляв "Телеграф", за перші 22 дні війни російські військові втратили близько 14 тисяч людей та тисячі одиниць військової техніки у спробі захоплення України.

Напередодні, 17 березня, українські захисники завдали потужного удару по ворогові в Харківській області та знищили одразу 14 повітряних цілей противника.