Кирило Тимошенко: 17 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 3810 людей

3 810 людей евакуйовано гуманітарними коридорами за 17 березня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

З них 2000 – маріупольці. Вони вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Станом на вечір частина авто ще була в дорозі.

"Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра (у п'ятницю, 18 березня – ред.) такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш", — сказав Тимошенко.

Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти — в Запоріжжя.

Також у четвер ще 1810 мешканців було евакуйовано з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. Зараз вони вже в безпеці.

До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.