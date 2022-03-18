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В Україні у п’ятницю мають працювати 9 гумкоридорів: названі напрямки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ірина Верещук Новина оновлена 18 березня 2022, 09:37
Ірина Верещук

У Балаклію та Ізюм планується доставка гуманітарної допомоги

У п’ятницю, 18 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в декількох напрямках. Узгоджено 9 маршрутів.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Донецька область:

▪️ Маріуполь — Запоріжжя;

Тим, хто йтиме з Маріуполя пішки, буде організована допомога у місті Мангуш;

Сумська область:

Суми — Полтава ;

Тростянець, Лебедін, Конотоп, Краснопілля, Велика Писарівка — Полтава,

Харківська область:

Гуманітарна допомога в міста Балаклія та Ізюм.

На завтра розробляються маршрути для доставки гуманітарної допомоги до Херсонської та Луганської областей.

Як повідомляв "Телеграф" у Маріуполі, зберігається надзвичайно складна ситуація. У місті не залишилося жодної будівлі без пошкоджень. Близько 80-90 відсотків інфраструктури Маріуполя знищено обстрілами російської армії. Зараз все місто отримало критичні пошкодження. І це населений пункт, де на момент початку бойових дій проживало щонайменше 350 тисяч людей. Станом на 13 березня налічувалося понад 2,3 тисячі загиблих.

Теги:
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