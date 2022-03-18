Цю країну не перемогти: українець, який втратив обидві ноги, пішов воювати

Країну, яку йдуть боронити такі люди, перемогти неможливо.

Українська армія продовжує вражати весь світ своєю мужністю та професіоналізмом. Навіть у Пентагоні наголосили на унікальності ЗСУ, адже українські захисники зуміли встановити рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin. Проте не варто забувати, що українські захисники ще й дуже самовіддані та патріотичні, що доводить уродженець Закарпаття Василь Штефко.

55-річний чоловік вирушив захищати свою країну, попри те, що у нього немає обох ніг, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Неймовірна людина — Василь Штефко із с.Кушниця на Закарпатті. 55-річний чоловік без двох ніг пішов на фронт бити ворога" — йдеться у публікації.

Василь Штефко добровільно прийшов до 128-ї бригади, щоб воювати з росіянами, які руйнують українську інфраструктуру, вбивають мирних людей і в принципі поводяться гірше за нацистів. Чоловік зазначив, що коли росія вдерлася до України, він просто не зміг спокійно сидіти вдома. Оскільки у молодості він служив в армії, вміє стріляти і непогано водить машину, Василь порахував, що "знадобиться" на фронті.

" Просто не зміг сидіти вдома, зібрав речі і пішов у військкомат. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, – сказав, що в мене тільки один протез. Люди, які не бачать протезів, навіть не здогадуються, що у мене немає ніг" — зізнається Василь.

Варто зазначити, що обидві ноги чоловік втратив, перебуваючи на заробітках у Росії ще у 2004 році.

Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує у всіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю.

Своєю чергою, британська розвідка заявила, що вторгнення росії в Україну не увінчалося успіхом ні з повітря, ні з моря, ні на суші.