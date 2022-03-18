Ядерна загроза від путіна реальна? Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Російські загарбники справді несуть величезні втрати у війську вперше з часів Другої світової війни

Українські військовослужбовці продовжують протистояти окупаційним російським військам уже 23-й день поспіль. Допомога Заходу є вельми значною, в тому числі й інформаційна — людей за кордоном оперативно інформують про події у нашій державі.

"Телеграф" підготував коротке зведення щодо новин про російсько-українську війну у найбільш популярних західних ЗМІ.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Почнемо з політичної інформації. Як зазначає Reuters, у п'ятницю, 18 березня, американський лідер Джозеф Байден має провести телефонну бесіду із очільников КНР Сі Цзіньпіном. У Вашингтоні налаштовані на вельми серйозний діалог, адже Китай хочуть попередити про реальні серйозні наслідки у разі підтримки пекіном російської агресії проти України. За словами держсекратаря Штатів Ентоні Блінкена, КНР очікують блискавичні санкції та інші обмеження, якщо росія отримає військову допомогу.

У The Washington Post стверджують, що понад двадцять республіканців в американському Конгресі хочуть збільшити підтримку України, в тому числі збройну. Чимало сенаторів вимагають у Байдена або визнати небо над Україною безпольотною зоною, або ж надати ще більше систем ППО або літаків, щоб наші військовослужбовці могли "закрити" повітряний простір самотужки.

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При цьому західні видання не лишаються осторонь теми ймовірної ядерної війни. Все — через попередні погрози, які надходили з боку кремля. За інформацією Bloomberg, деякі американські чиновники не виключають можливості повторення таких "попереджень". Цілком можливо, що кривавий диктатор володимир путін здатний ризикнути почати шантаж країн Заходу "червоною кнопкою", не замислюючись про ймовірні наслідки для себе та російських громадян.

Тим часом окупаційна армія рф продовжує втрачати все більше військовослужбовців та техніки. І хоча дані розвідки західних країн відрізняються від офіційної інформації ЗСУ, це все ще значні цифри. Так, наприклад, The Wall Street Journal пише, що росія за три тижні війни лишилася щонайменше 230 танків. Американські аналітики підкреслюють: з часів Другої світової ще жодна армія не втрачала таку кількість бронетехники.

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Підтверджує значні втрати росіян і британське видання The Times. Журналісти підкреслюють, що путін починає шукати поповнення для армії із інших регіонів країни, адже втрати особового складу, за даними іноземної розвідки, склали щонаймене сім тисяч осіб.

Тим часом ЗСУ повідомляють про цифру вдвічі більшу, а також детально розповідають, якою є кількість знищеної техніки противника. Додамо, що в мережі також регулярно з'являються відео та фото підтвердження знищення російських літаків, танків тощо. Із останнього — видовищне знищення броньованих машин противника спеціальним косплексом "Стугна".