"Виправдовуєте свою нерішучість": Подоляк різко відповів Шольцу на слова про "простих росіян"

Подоляк нагадав Європі про кровожерливість "простих росіян"

Радник голови ОП Михайло Подоляк відповів Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який раніше закликав "не кривдити і не нападати на простих росіян".

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Своє звернення він опублікував у Твіттері.

Подоляк нагадав канцлеру Німеччини, що більш ніж дві третини росіян підтримують війну росії проти України і дорікнув Шольцу в спробах виправдати свою власну нерішучість.

"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та путіна як автора війни У Європі це може стати хибним трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", — нагадав радник голови ОП.

Пізніше у своєму Телеграмі Подоляк наголосив, що на жаль, Європа досі не зробила обов’язкових висновків "і тому кров і надалі литиметься потоками".

"Французький президент Макрон вже прямо говорить про можливість "великої війни" в самій Європі. І що? А нічого... Європейські компанії неохоче йдуть з росії. Світові банки шукають способи залишитися сидіти в російських резервах. А німецькі бізнесмени хочуть вдати, що нічого не Ось чому зовсім не дивує той факт, що канцлер Шольц, намагаючись виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни.Начебто це взагалі не одне й те саме. прямому ефірі розстрілюють мирних громадян України, це не громадяни росії, а їхні сім’ї не живуть там», — написав Шольц.

При цьому він зазначив, що, за уточненими 18 березня даними, навіть не 71%. а цілих 86% росіян підтримують війну проти України.

"На жаль, зважаючи на все, в Європі це може виявитися вкрай брехливим і шкідливим трендом. Ще й проросійські лобісти активно працюватимуть. Але треба добре пам’ятати головне: офіційно 71% (за уточненими буквально сьогодні даними – 86,4%) росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Ще раз уважно подивіться на цифри російського людоїдства. І все ж таки позбавляйтеся ілюзій, наші європейські друзі", — закликав Подоляк.

Нагадаємо, що Олаф Шольц раніше заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян. На думку канцлера, лише путін відповідальний за війну нашій країні.

"Цілком неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають або піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", — заявив Олаф Шольц.

Така заява німецького політика розлютила дуже багатьох користувачів мережі. Вони згадали про нацистські погляди Німеччини часів Другої світової війни та запропонували послухати розмови окупантів із рідними.