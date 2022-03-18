"Вали їх, г**донів!": українські військові емоційно відреагували на знищення російських окупантів

Ворога не шкодують на жодному із напрямків фронту

У скарбничці ліквідованих російських окупантів "поповнення" — українські військовослужбовці поцілили у черговий розрахунок загарбницької армії. Кілька одиниць бойової техніки нацистів було знищено разом із особовим складом.

Відеозаписом з місця подій поділилися у пресслужбі 5-го резервного батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

При публікації військові одразу попереджують: захисники не стримували ні емоцій, ні "гостренького" слова, коли випущений снаряд потрапив у потрібну ціль. Окупанти отримали кілька "добрих" епітетів на свою адресу та, звісно, загибель, бо нічого іншого їм в Україні запропонувати не можуть.

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (18+).

Додамо, що точне місце розбиття чергового розрахунку росіян не повідомляється. Однак, швидше за все, це одна із південних областей України, адже 28-а ОМБр входить до оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Також зазначимо, що ім'я Лицарів Зимового Походу бригада дістала завдяки учасникам рейдів у тилу Червоної та Добровільчої армій у часи Української революції 1917-1921 рр.

Раніше ми розповідали про те, як у небі над Києвом вдалося збити черговий російський бойовий літак — завдяки прицільному потраплянню снаряду зі "Стінгера" ще одна "окупаційна" пташка приземлилася навічно.