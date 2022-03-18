На зброю вже не сподіваються: росіяни просять рідних йти до чаклунок (аудіоперехоплення)

Єдина можливість залишитися живим для російських солдатів — повернутися на батьківщину або здатися в полон

Бойовий дух російської армії настільки низький, що окремі її представники, які беруть участь у війні з Україною, готові звертатися за допомогою до потойбічних сил. Про це свідчить і один із останніх перехоплень розмов окупантів із їхніми рідними. Молодий хлопець, скаржачись на жахливі умови та дедалі точніші влучення по них від ЗСУ, просить матір піти до чаклунки.

Аудіозапис опублікували у Службі безпеки України.

За словами російського загарбника, зараз їхній підрозділ не нападає, а просто чекає, коли українська армія відступить від певного населеного пункту. Але невдача — наші захисники здавати позиції не збираються.

"Ти у Дмитрівни? Попроси її, щоб вона щось зробила, — просить хлопець, тут же додаючи: — А то мене сьогодні мало не вбило взагалі два рази… В окопах сидимо, а вони з кожним днем все точніше й точніше б'ють, скоро в окопи залітатиме".

Далі в діалозі мати обіцяє йому, що попросить якусь "Дмитрівну" допомогти, а потім нагадує, щоб той тримав при собі "стрічку". Як виявляється пізніше, йдеться про якусь "заговорену" георгіївську стрічку, якою зараз російський нацист вирішив обв’язатися навколо пояса.

Загальна цинічність ставлення родичів до російських солдатів зашкалює — у матері солдата немає ані краплі співчуття у голосі, натомість вона повідомляє, що йому пообіцяли підвищити зарплату на 28 тисяч рублів.

У СБУ зазначили, що жодні обряди від російських чаклунів армії загарбника не допоможуть.

"Краще забирайтеся геть з України — так збережіть своє життя, — наголосив спікер СБУ Артем Дехтяренко. — Бо якщо залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд — похоронний".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як деякі з російських солдатів переймаються необхідністю проїхати через місто Суми — т.к. ще жодна ворожа колона повністю вибратися з цього населеного пункту не змогла.

Також СБУ розповіли, як почуваються російські нацисти, які вже два тижні "кошмарять" Маріуполь. Спойлер – їм дістається від українських захисників нехило.