У окупантів закінчуються ракети та інші боєприпаси: зведення Генштабу ЗСУ

Окупантам не вдається виконувати поставлені їм стратегічні завдання.

Триває двадцять третій день героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 12:00 18 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

"Стратегічні завдання розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними", — йдеться у повідомленні.

Крім цього в Генштабі повідомили, що частково ворогові вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення в Донецькому та Південнобузькому операційних районах, також окупанти намагаються вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку Києва коштом переміщення незлажених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного. військових округів.

У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення про переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, залучених до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів у РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Супротивник зосередився на фортифікаційному устаткуванні зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямах активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та намагається налагодити логістичне забезпечення. Окупанти активніше ведуть розвідку.

Російські терористичні війська не залишають спроб опанувати містом Ізюм, посилюють угруповання запровадженням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

На Луганщині ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, що має частковий успіх. Продовжує проводити постійний обстріл незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

На Донеччині активні бойові дії ворог не вів.

У Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Южнобузькому напрямі активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує проводити обстріл цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

Як повідомляв "Телеграф", за перші 22 дні війни російські військові втратили близько 14 тисяч людей та тисячі одиниць військової техніки у спробі захоплення України.

Напередодні, 17 березня, українські захисники завдали потужного удару по ворогові в Харківській області та знищили одразу 14 повітряних цілей противника.