Панування ворога у небі немає: у Повітряних силах України прояснили ситуацію

Ворогові так і не вдалося зайняти домінуючий стан у небі над Україною

На 23-ий день повномасштабного вторгнення росії повітряні сили української держави продовжують боронити та захищати українське небо від авіації рф, попри систематичні спроби російських літаків порушити повітряний простір над Україною.

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Відповідну інформацію повідомив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи питання щодо позицій ворога у небі над Україною.

За його словами, ще у перший день військової агресії росії проти України ворог завдав масований ракетний удар ракетами "Калібр", "Іскандер", Х-55, Х-101 та іншими. Головними цілями рф були українські станції радіолокації, зенітні ракетні війська, військові аеродроми та авіація. Окрім цього, рашисти намагалися знищити й командні пункти, аби все вивести з-під контролю, проте усі спроби ворога були марними, адже українська розвідка спрацювала на високому рівні і всі можливі сценарії розвитку подій були враховані.

Зараз, згідно зі звітами міноборони росії, в Україні знищено близько 90% аеродромів, а також зенітних ракетних військ, проте ці дані не відповідають дійсності, адже Україна лише за дві доби вдалося знищити 16 літальних апаратів рф.

"Ворог не має домінуючого становища у нашому небі. Частково він контролює повітряний простір, бо навезли дуже багато С-300, "Буків" та "Панцирів", але їх поступово знищують і "Байрактари", і артилерія.", — наголосив Ігнат.

Також спікер додав, що основними точками заходу російської авіації є міста Київ, Житомир та Харків, де вони систематично, майже кожну годину здійснюють спроби зайти великими групами літаків та, оминаючи зону поразки українського ППО, бомбардують мирне населення.

"Ми знаємо, де це відбувається, беремо це до уваги, оперативно коригуємо свою роботу та відпрацьовуємо за ними.", — заявив представник командування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що літальні апарати російської федерації були зафіксовані вже й на території Польщі та Румунії. Ворожа авіація продовжує порушувати повітряний простір країн, що перебувають у складі НАТО.