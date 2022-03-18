Окупанти взяли у полон українську журналістку: що відомо

Жінку затримали представники російської фсб

Українська журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, знаходиться у заручниках в окупантів з російської федерації. Кореспондентка з перших днів війни росії з Україною працювала у гарячих точках та знімала відео для видання "hromadske" у східній та південній частинах української держави.

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Як передає портал, зв'язок із жінкою обірвався ще 12 березня. Востаннє журналістку бачили у тимчасово окупованому Бердянську і за словами свідків, 15 березня Вікторію Рощину було затримано представниками фсб російської федерації. Наразі жодних відомостей щодо місця знаходження працівниці видання немає.

Наразі "hromadske" закликає керівництво країни та спільноту допомогти у розшуку кореспондентки, адже самостійні пошуки виявилися безрезультатними.

"Ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатно. Тому закликаємо українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "телеграф" повідомляв, як російські окупанти взяли у заручники міського голову тимчасово окупованого Маріуполя Івана Федорова, після чого, вже за кілька днів, очільника міста вдалося звільнити з російського полону завдяки проведенню успішної спецоперації: чиновника обміняли на дев'ятьох полонених російських солдат-строковиків.