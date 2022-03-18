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Байрактар плавить російський інвентар: ЗСУ показали блискучу роботу безпілотника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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БПЛА "Байрактар" Новина оновлена 18 березня 2022, 21:22
БПЛА "Байрактар"

Потужні безпілотники не залишають росіянам жодного шансу.

Українські військовослужбовці за 23 дні протистояння російським загарбникам знищили тисячі одиниць ворожої техніки. У багатьох випадках не обійшлося без допомоги турецьких безпілотників "Байрактар".

Відео дивовижної роботи українських захисників у дуеті з турецькою "пташкою" показало Оперативне командування "Південь" на власній сторінці у Facebook.

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"Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…" — підписали військові відео цитатою з відомої пісні Тараса Боровка про "Байрактар".

У відеоролику зібрали одразу декілька кадрів, які підтверджують ефективність роботи "Байрактара" та той факт, що наші військові віртуозно з ним справляються.

Нагадаємо, що робота українських військових у дуеті з "Байрактарами" всі 23 дні війни вражає та додає впевненості у тому, що ворог на наших землях буде розбитий вщент. Турецькі безпілотники легко знищують колони російської техніки, не залишаючи окупантам жодного шансу на просування вперед.

Протягом останнього тижня завдяки цим "пташкам" вдалося знищити ворожий пункт управління на Київщині. Добре попрацювали турецькі безпілотники й з російським зенітно-ракетним комплексом, рознісши його на друзки. Користувачі мережі високо оцінили роботу "Байрактара" у районі Тростянця Сумської області. Не менш захопливим було й знищення російських колон техніки на Лебединщині та Роменщині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Байрактар #Окупанти #Відео
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