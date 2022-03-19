Як підключитися до інтернету Starlink від Ілона Маска в Україні: інструкція

Інтернет від Starlink більш стійкий до цензури та кібератак, ніж звичайний

Після того, як Ілон Маск направив Україні партію станцій супутникового інтернету Starlink, додаток щодо його встановлення став найбільш завантаженим серед українців. Проте, щоб підключитися до високошвидкісного інтернету від Ілона Маска, недостатньо просто встановити програму. "Телеграф" підготував зрозумілу інструкцію щодо встановлення та початку користування інтернетом Starlink в Україні.

Що таке Starlink і як він працює

Starlink — глобальна супутникова система компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Завдяки цьому він більш стійкий до цензури та кібератак.

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Starlink в Україні

Системи Starlink в Україні насамперед будуть спрямовані на роботу критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових заводів тощо. Звичайні користувачі також можуть подати заявку на підключення до Starlink.але розглядатимуть їх по черзі.

Підключення до Starlink платне. Комплект для установки коштує 500 доларів, а щомісячна абонплата складатиме 100 доларів. Чи зроблять підключення до Starlink в Україні безкоштовним як виняток поки що невідомо.

Як підключитися до інтернету Starlink

Отже, у кожному комплекті для установки є інструкція, а також антена (тарілка), термінал та 30-метровий кабель. Зберіть термінал за інструкцією, що додається до комплекту. Антену необхідно розмістити на вулиці, щоб вона впіймала сигнал від супутників. Антену закріпіть на штативі, після чого розмістіть у зручному місці. Потім під'єднайте до неї кабель і вставте шнур живлення в розетку.

Встановіть програму Starlink на мобільний телефон через Google Play або AppStore.

У програмі виберіть ім’я домашньої мережі та пароль. На зв’язок із супутниками може знадобитися близько 20 хвилин. Середня швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський мільярдер Ілон Маск викликав російського диктатора путіна на поєдинок за Україну. На пропозицію відразу відгукнувся кадиров, обізвавши відомого винахідника.