Мінінфраструктури України вдалося створити антиросійську транспортну коаліцію: там уже 14 країн

Низка країн ЄС звільнила українських перевізників від сплати користування дорогами своїх країн

У Міністерстві інфраструктури України заявляють про створення антиросійської транспортної коаліції. Йдеться насамперед про ті країни, які запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну, повідомили в пресслужбі МІУ.

"Уже 14 європейських країн запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Наразі це Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина", — йдеться у повідомленні.

Бездозвільний проїзд передбачає звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни.

Низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.

У МІУ повідомили, що з 2 по 13 березня було надіслано 3 178 заявок на бездозвільний проїзд за гуманітарною допомогою до Республіки Польща або транзитом через її територію.

Крім того, Міністерство інфраструктури України сприяє спрощеному виїзду/вʼїзду водіїв вантажного транспорту, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України та гуманітарної допомоги. Це стосується як перевізників, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень з використанням електронного кабінету перевізника системи "ШЛЯХ", так і водіїв будь-яких інших суб'єктів, які здійснюють вантажні перевезення.

З початку повномасштабної фази війни 3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем.