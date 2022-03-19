Бандеро, здавайся! У мережі потролили росіян, які "оживили" українського політдіяча (відео)

У мережі продовжують саркастично жартувати над пошуками головного українського націоналіста

На 24-ий день протистояння української держави загарбникам з росії українці не полишають оптимізму та продовжують жартувати над абсурдними заявами росіян, а також голови Чечні Рамзана Кадирова, який назвав покійного політичного діяча Степана Бандеру "головним ворогом російського народу" та запевнив, що кадирівці "зовсім скоро розправляться з ним та його послідовниками".

Так, ще одне жартівливе відео, на кадрах якого "нармальная руская женщіна" закликає українського "нациста" Бандеру добровільно здатися бойовикам рф та обіцяє особисто поростити президента росії володимира путіна пом'якшити йому покарання, наводячи у приклад російського опозиційного політика Олексія Навального, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила акторка Дар'я Білоцерковець.

У дописі під відео актриса відзначила, що це одна з найскладніших її ролей, адже в цьому образі вона відчула неймовірну огиду до того, що їй потрібно було промовити.

"Я акторка і мені здавалось, що я зможу зіграти будь-яку роль на ізі… сьогодні з @slavayushkov придумали персонажа "нармальная руская женщіна" і я відчула неймовірну огиду від того, що мені треба це сказати для ролі…"

Допис української акторки

"Дякую, Боже, що я українка", — додала наостанок акторка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як чеченський лідер Рамзан Кадиров, який з перших днів війни в Україні наголошує, що перебуває на українських територіях, допомагаючи російським окупантам, "засвітився" у Чечні.