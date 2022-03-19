Рус

Будильник для окупантів: роботу українських "Градів" показали на відео

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
334
Робота українських "Градів" Новина оновлена 19 березня 2022, 11:12
Робота українських "Градів"

Українська армія завдала удару по окупантах

Роботу реактивних систем залпового вогню Збройних Сил України показали на відео.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Ролик опублікували у Фейсбуку 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Доброго ранку, Україно! Будильник для окупантів від воїнів 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького", — йдеться до підпису до відео.

На кадрах можна побачити злагоджену роботу реактивних систем залпового вогню, ймовірно, "Градів", що знаходяться на озброєнні української армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківщині тероборона знищила БМП російських окупантів.

Також "Телеграф" публікував відео, як українські військові емоційно відреагували на знищення російських окупантів. Захисники не стримували ні емоцій, ні гострого слова, коли випущений снаряд потрапив у потрібну мету. Окупанти отримали кілька "добрих" епітетів на свою адресу і, звичайно, загибель, бо нічого іншого їм в Україні запропонувати не можуть.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Військові росії
Україна
Вбитих росіян дедалі більше: нові цифри втрат окупантів в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військові росії
Вбитих росіян дедалі більше: нові цифри втрат окупантів в Україні
Дата публікації
Категорія
У Альянсі слідкують за ситуацією
В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу
Дата публікації
Категорія
Ранок у Києві 19 березня
Київ у диму: що відбувається в місті та як захиститися від забрудненого повітря
Дата публікації
Категорія
Сергій Гайдай не надто розраховує на переговори з РФ
Переговори не допоможуть: в Україні назвали єдиний спосіб закінчити війну з Росією
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною