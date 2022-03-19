Будильник для окупантів: роботу українських "Градів" показали на відео

Українська армія завдала удару по окупантах

Роботу реактивних систем залпового вогню Збройних Сил України показали на відео.

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Ролик опублікували у Фейсбуку 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Доброго ранку, Україно! Будильник для окупантів від воїнів 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького", — йдеться до підпису до відео.

На кадрах можна побачити злагоджену роботу реактивних систем залпового вогню, ймовірно, "Градів", що знаходяться на озброєнні української армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківщині тероборона знищила БМП російських окупантів.

Також "Телеграф" публікував відео, як українські військові емоційно відреагували на знищення російських окупантів. Захисники не стримували ні емоцій, ні гострого слова, коли випущений снаряд потрапив у потрібну мету. Окупанти отримали кілька "добрих" епітетів на свою адресу і, звичайно, загибель, бо нічого іншого їм в Україні запропонувати не можуть.