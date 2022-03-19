"Азов" погуляв тилами ворога під Маріуполем: результати радують

Полк "Азов" продовжує відправляти окупантів на той світ

На 24-ий день протистояння української держави агресорам з росії бійці окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" провели чергову успішну спецоперацію. Наші захисники провели рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункту управління, під час якого їм вдалося ліквідувати кілька складів росіян з боєприпасами, офіцерський склад окупантів та взвод ворожої піхоти.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Вказану інформацію у суботу, 19 березня, оприлюднили у Telegram-каналі "Азов-Маріуполь".

Окрім цього українські бійці поділилися черговими здобутками та відзначили, що, згідно з попередніми відомостями, було повністю знищено один танк російських нацистів, два БТРи, а також кілька вантажних автівок окупантів.

"Боротьба за український Маріуполь триває!", — наголошують "азовці".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським захисникам, які продовжують очищати українську землю від окупантів з російської федерації, вдалося знищити ще одного високопоставленого російського військового — генерал-майора.