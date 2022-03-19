Паліть ворога, а не траву та тварин: рятувальники ДСНС записали емоційне відео

На палаючих полях гинуть тварини

Рятувальники ДСНС звернулися до українців та закликали їх не спалювати суху траву. В умовах війни з росією рятувальники і так змушені працювати без перерви і така додаткова робота може коштувати комусь життя.

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Відповідне звернення співробітники ДСНС записали прямо з палаючого поля.

"Будь ласка, не паліть траву. Поки ми займаємося цим комусь дійсно може знадобитися наша допомога, але через ось це ось пустощі, ми, на жаль, не встигнемо", — просять рятувальники.

Крім того, на полях, що горять, гинуть тварини.

"Це не остання причина, чому не варто курити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це, звичайно, не орки, які прийшли нас вбивати). Всі ці їжачки, зайчики та птахи не заслуговують згоріти живцем через пожежі (на відміну від орків які…). Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", — закликають працівники ДСНС.

Нагадаємо, що раніше рятувальники протягом двох днів були змушені гасити ринок Барабашово в Харкові, на якому через обстріл окупантів спалахнула масштабна пожежа.