Допомагають знайти землю: військові показали, як збивають техніку окупантів (відео)

ЗСУ нагадують, що російській бойовій авіації не місце в небі над Україною

На 24-й день активних бойових дій в Україні наші захисники вирішили продемонструвати, настільки точно вміють збивати авіаційні судна противника. Як показує задокументована практика, ліквідація ворожої техніки проходить вдало і над суходолом, і над водоймами.

Відеозапис оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

Деякі із кадрів можна легко впізнати, адже вони давно вже розійшлися мережею, однак частина із них — нова. Та все ж кожна секунда ролику здається справжнім задоволенням для тих, хто вже зачекався, коли рідну землю повністю очистять від загарбників.

Додамо, що у авторів відео точно є відчуття гумору, адже у якості музичного супроводу вони використали пісню російського гурту "Машина времени" — "За тех, кто в море". Ролик завершується фразою: "То тот, кто не струсил и вёсeл не бросил, тот землю свою найдёт".

"ЗСУ дбають про те, щоб Військово-космічні сили рф знаходили землю", — додали монтажери ролику наприкінці.

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Нагадаємо, що лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич підтримував Україну ще до повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, він висловлював незадоволення через стягнення великої кількості військ до українського кордону.

Також варто зазначити, що разом із понад 14 тисячами загиблих російських нацистів армія рф втратила вже 111 гелікоптерів та 95 літаків.