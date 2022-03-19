Ворог перекинув у Білорусь солдатів з Далекого Сходу: зведення Генштабу

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на захопленні Маріуполя

Україна продовжує оборонятися від російських загарбників уже 24-й день. За всіма напрямками вторгнення росіяни зазнають невдач і почали обстрілювати мирні міста ночами.

Зведення подій на фронті повідомляє Генштаб.

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У Генштабі повідомили, що головне завдання у вигляді взяття Київ у кільце не виконане.

"Російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України. Головні завдання розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогом досягнуто мети на Донецькому напрямку. зупинено у напрямку Миколаєва", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас ворог продовжує обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру некерованими авіаційними бомбами.

"З початку бойових дій противник завдав 291 ракетного удару, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти. Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали", — кажуть у Генштабі.

Російські окупанти продовжують нести значні втрати в особовому складі та техніці. Поранених російських військових везуть до лікарень міста Гомель та Гомельської області республіки Білорусь. Переважно для надання медичної допомоги окупантам використовуються лікарні з операційними відділеннями. Планові операції для цивільного населення не провадяться.

Зараз російська армія веде штурмові дії та вогневі нальоти у більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні міста Вугледар та міста-героя Маріуполя. Там російська армія проводить перегрупування з метою запобігання прориву наших військ у напрямку Маріуполя.

Також повідомляється, що ворог перекинув у Білорусь солдатів з Далекого Сходу.

"Для поповнення втрат угруповання Східного військового округу на територію республіки Білорусь перекинуто окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)". — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські нацисти вигадали нову підлість в оточеному Маріуполі.