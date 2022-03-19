"Хай працюють!" Українці коментують рішення щодо таборів для полонених окупантів

Наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган

На 24-ий день потужного протистояння України загарбникам з російської федерації, в Україні запрацювали спеціальні табори для російських військовополонених, яких вдалося затримати бійцям української армії.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Вказану інформацію у суботу, 19 березня, під час спілкування з журналістами BBC оприлюднила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, питання щодо розміщення в Україні спеціальних військових таборів для полонених окупантів з росії вже вирішено, а у Міністерствах оборони та Внутрішніх справ, а також в інших українських відомствах вже встигли підписати спільний наказ.

"Вони є, тому що цього вимагає Женевська конвенція… Навіть медична допомога військовополоненим з рф надається майже на тому ж рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", — розповіла Венедіктова.

Окрім цього, генпрокурорка додала, що наразі питаннями, що стосуються російських військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

У мережі українці вже встигли висловити свої думки з приводу розміщення таборів для окупантів на території України і, судячи із настроїв жителів Неньки, більшість таким розвитком подій вкрай незадоволена.

Дехто переконаний, що полонених треба змусити працювати на теренах України замість того, аби утримувати у таборах:

Є й такі, хто відзначає що, полонених окупантів не так багато, аби створювати для них спеціальні окремі табори:

А деякі українці пропонують розміщувати відповідні "прихистки" для окупантів на території Маріуполя та Харкова, вочевидь, аби ті на собі відчули, у якому пеклі вже четвертий тиждень живе український народ.

Реакція користувачів соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські нацисти взяли у полон журналістку видання "hromadske", яка з перших днів військової агресії з боку росії працювала у гарячих точках та знімали репортажі для інформаційного порталу.