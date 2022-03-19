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"Українська бабуся отруїла пиріжки - 8 трупів": нове перехоплення розмови окупантів

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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Убитих солдатів рф вивозять з України пачками Новина оновлена 19 березня 2022, 14:53
Убитих солдатів рф вивозять з України пачками

Військовим Росії нічого є

Російська армія, яка воює в Україні вже 24-й день, перебуває у плачевній ситуації. Окупантам нема чого їсти, а тіла вбитих вивозять пачками.

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Свіже перехоплення розмови окупантів опублікував Антон Геращенко.

"Вчора ще 4 труни привезли!", "А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!", "Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!", — можна почути на записах.

Також окупанти зізнаються, що їм нічого є, сухпайки закінчилися, а нове продовольство не надходить. Так, була перехоплена наступна розмова окупанта з нареченою:

- Нам тут їсти нічого. Вчора качку стирили! Магазини бомбимо. Ми голодуємо!

- по теліку показують, що місцеві продукти самі віддають.

- Ага! Бабуся одна пиріжки принесла — 8 людей у цинку поїхало.

- В сенсі? Із чим пиріжки?

- З отрутою!

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги.

Теги:
#Росія #Війна
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