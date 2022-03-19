"Українська бабуся отруїла пиріжки - 8 трупів": нове перехоплення розмови окупантів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 10314
Військовим Росії нічого є
Російська армія, яка воює в Україні вже 24-й день, перебуває у плачевній ситуації. Окупантам нема чого їсти, а тіла вбитих вивозять пачками.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.
Свіже перехоплення розмови окупантів опублікував Антон Геращенко.
"Вчора ще 4 труни привезли!", "А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!", "Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!", — можна почути на записах.
Також окупанти зізнаються, що їм нічого є, сухпайки закінчилися, а нове продовольство не надходить. Так, була перехоплена наступна розмова окупанта з нареченою:
- Нам тут їсти нічого. Вчора качку стирили! Магазини бомбимо. Ми голодуємо!
- по теліку показують, що місцеві продукти самі віддають.
- Ага! Бабуся одна пиріжки принесла — 8 людей у цинку поїхало.
- В сенсі? Із чим пиріжки?
- З отрутою!
Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги.