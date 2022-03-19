"Кого вони називають нацистами?" Ще одне відео, яке руйнує пропаганду путіна

Єврейська громада, яка живе у Києві, активно допомагає евакуйованим українцям.

Однією з головних складових путінської пропаганди є те, що в Україні панує неонацизм. У мережі навіть поширювалися фейкові новини, що українці нібито нападають на євреїв. Тільки російська пропаганда не враховує те, що в Україні є свобода слова, а українці, перш ніж вірити новинам, перевіряють їх у надійних джерелах.

На своєму телеграм-каналі "Pravda Gerashchenko" Антон Геращенко опублікував відео з Київської синагоги, на якому видно, як головний рабин України та його люди приймають у храмі людей, що втекли від російських бомбардувань у Чернігові.

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"Ще раз, хто не зрозумів: Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами" — наголосив Геращенко.

На цьому російські фейки не закінчуються. Серед інших — інформація, що українські військові нібито використовують іноземців як щит, про те, що 302 зенітний полк під Харковом дезертував, а також про те, що вночі треба відключати всі електроприлади у зв’язку з нібито підключенням до європейських енергомереж.