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Зеленський у зверненні до швейцарців пройшовся по Nestle

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 19 березня 2022, 17:58
Володимир Зеленський

Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку

Під час звернення до парламенту Швейцарії президент України Володимир Зеленський закликав заморожувати активи російських чиновників, олігархів та інших представників російської федерації, аби чимшвидше зупинити війну на українських територіях, а також розкритикував популярну швейцарську компанію, яка досі працює на ринку у рф.

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Про це у суботу, 19 березня, повідомляє портал "Україна 24".

Під час своєї промови глава держави наголосив на необхідності заарештовувати у Швейцарії нерухомість осіб, які підлягають санкціям, а також окремо згадав швейцарську компанію "Nestle", яка дотепер перебуває на російському ринку та веде там успішну торгівлю.

"Good Food – Good Life, – так звучить її слоган. Це ваша компанія, і навіть зараз, коли звідти звучать погрози іншим країнам Європи та ядерний шантаж – хочу, щоб ви, швейцарці, стали, як ми, українці – і ми не втратили спільного шансу повернути мир, зупинити будь-які війни у світі", — заявив український президент Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України жорстко висловився щодо кількох західних брендів та компаній, які, попри злочинну військову агресію рф в на українських територіях, продовжують свою роботу на російському ринку.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Зеленський
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