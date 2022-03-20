Українські воїни зрозуміло відходили на класичне питання росіян "у чому сила?" (фото)

Українці запропонували одразу кілька влучних варіантів відповідей

Окупаційна армія рф, яка намагається захопити Україну вже 25-й день поспіль, не надто успішна у своїх потугах. Поки що окрім сліз, а також мародерства і купи військових злочинів, нічого більше вони на нашу землю не принесли. Це не заважає їм вдавати із себе героїв, а також стверджувати, що правда на їхньому боці.

Принаймні саме це вони вирішили продемонструвати, написавши на техніці поруч із фашистськими символами Z фразу "в чем сила?" із культового радянського фільму "Брат-2". "Телеграф" розповість, як на це "відповіли" українські військові та пересічні користувачі мережі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Цитату вдалося розгледіти, адже вона була нанесена на одну із броньованих машин, котрі були знищені під блискавичною контратакою ЗСУ. Знімком, до речі, поділилися знімком у 28-ій окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового Походу.

Підкреслимо, що діалог із цим питанням вже давно увійшлов в історію та є відомим для багатьох жителів країн колишнього СНД. Герой Сергія Бодрова запитує американця про те, у чому ж сила, на що сам же і дає відповідь: "Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее"

Звісно, що українці не могли пройти повз подібний привід для жартиків та сарказму. Чимало людей запропонували власний варіант відповідей, серед яких виявилися і ЗСУ, і Джавелін, і навіть український борщ.

Додамо, що кінокартини "Брат" і "Брат-2", зняті на межу 90-х та нульових, і досі є вельми чітким символом росії. У них прямо демонструється конфронтація і навіть ненависть росіян до американців, жителів Кавказу та українців. Одним із прикладів може служити фраза героям Віктора Сухорукова "Ви ще за Севастополь відповісте". Вона прозвучала за 14 років до анексії Криму, але й згодом часто виринала у соцмережах.

Читайте також: Категорія Спорт Соромляться? Путінські гімнастки замазали літеру Z на фото Спортсменки прийшли на мітинг путіна, а потім стерли рашистський символ.

Утім, сподіваємося, що хоча б зараз частина росіян — принаймні тих, хто сидів у розмальованій питанням бойовій машині, зрозуміли, на чиєму ж боці правда і хто ж насправді є сильнішим.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" показував, як українські захисники вправно "приземляють" ворожу авіацію як на суші, так і над водоймами.