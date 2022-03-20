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Допомога від держави у війну: кому доступна і як отримати

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Отримати кошти можна лише через "Дію" Новина оновлена 20 березня 2022, 06:33
Отримати кошти можна лише через "Дію"

На виплату відводять 10 днів

У військовий час частина українців може отримати спеціальну виплату від держави. Йдеться про 6,5 тисяч гривень для громадян, які втратили роботу внаслідок воєнних дій.

Як нагадують у центрі протидії дезінформації при РНБО, ця допомога виплачується одноразово.

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Оновлену суму з еПідтримки можуть отримати не всі категорії громадян. Перші, хто може претендувати — підприємці-ФОП будь-якої групи з 13 регіонів. Це Київ, Київська область, Харківщина, Луганська та Донецька область, Одещина, Волинь, Чернігівщина, Сумщина, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська області.

Друга категорія — наймані працівники при оплаті за них ЄСВ. Тут є виняток – співробітники бюджетних установ, фондів держстрахування та держслужби.

Як отримати кошти?

Оформлення та отримання допомоги можливе лише через програму "Дія" при оформленні єПідтримки. На зарахування коштів потрібно до 10 днів.

Перелік банків, що беруть участь у програмі:

  • Ощадбанк
  • ПриватБанк
  • Monobank
  • Альфа Банк
  • А-Банк
  • Укргазбанк
  • Raiffeisen Bank
  • Банк Схід
  • IdeaBank
  • izibank
  • Пумба.

Якщо у вас є спецкарта, як та на яку приходила тисяча за вакцинацію, потрібно лише перейти з розділу "Послуги" в розділ "Допомога" і натиснути "Отримати допомогу".

Як раніше писав "Телеграф", пенсії, попри війну, людям виплачуватимуть, а для аграріїв у посівну зроблять пільгові кредити.

Теги:
#Україна #Війна #Соціальна допомога #Виплати
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