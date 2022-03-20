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"Привид" чи його друг? Льотчик ЗСУ перепросив перед українцями і показав ефектне відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Пілот похизувався своєю майтерністю Новина оновлена 20 березня 2022, 07:14
Пілот похизувався своєю майтерністю

Чимало користувачів мережі уже запрошують військового пілота в гості на каву та борщ

Українські військові льотчики блискуче справляються зі своїми задачами щодо захисту нашого неба. І допоки мережа обговорює раптове зникнення "привида Києва", який лише за перший тиждень війни встиг збити 20 ворожих літаків, дехто хизується власною вправністю.

Відеозаписом польоту над землею на невеликій висоті поділився TikTok-користувач fin_foin.

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У ролику видно, як вправно військовослужбовець керує своєю "пташкою", задаючи їй потрібний курс. Сама ж висота польоту і справді невелика, але подекуди це є необхідністю, а не, власне, примхою пілотів.

"Вибачте, що іноді вас лякаємо, але вище літати небезпечно", — зазначив військовий, пояснюючи вимушеність таких маневрів.

У мережі вже виникла суперечка, адже частина людей вважає, що таким чином вітання аудиторії передає "привид Києва". Інші переконані, що це герой неба — зовсім інший.

Хай там як, але на сторінці користувача є ще одне відео про польоти в небі. Воно теж викладене уже в часи російсько-української війни, що не залишає жодних сумнівів — юзер сам військовослужбовець.

Попереджаємо: ролик містить нецензурну лексику (18+).

Тим часом у коментарях льотчика уже запрошують у гості та обіцяють частувати смачненьким.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як мережа відреагувала на відео із роботою українських бойових пілотів, котрим поділилися у пресслужбі Повітряних сил ВСУ.

Теги:
#Україна #Літак #Війна #Повітряні Сили #Пілот #Льотчик #ЗСУ
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