"Немає моск*ля": нове ефектне відео знищення артою російських загарбників

Армію загарбника чекає розчарування та загибель в Україні, якщо вони не підуть або не здадуться

Українські захисники продовжують гідно тримати оборону проти російських нацистів вже 25-й день поспіль. Військовослужбовці не забувають звітувати перед народом про те, наскільки ефективно знищуються ворожі підрозділи.

Наприклад, у суботу, 19 березня, ЗСУ вдалося ліквідувати частину військової техніки, яку окупанти намагалися сховати за будинками в одному з населених пунктів, повідомляє Генштаб.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Місце дислокації через міркування безпеки не розкривається, але дивитися на роботу української артилерії від цього не менш приємно.

Окупантів українські військовослужбовці називають "зайдами" та "моск*лями", а також радіють прицільному вогню наших бойових установок.

Попереджаємо – на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Також ми розповідали, що окупантам не допомогло втекти від потужної української відсічі навіть цитування популярного в Росії фільму "Брат-2". Українці швидко розповіли ворогам, "у чому ж сила".

Крім цього, "Телеграф" показав відео з кабіни одного з вітчизняних пілотів — у мережі вже почали підозрювати, що це може бути "примара Києва".