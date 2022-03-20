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"Немає моск*ля": нове ефектне відео знищення артою російських загарбників

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Жодні спроби сховатися росіянам не допоможуть Новина оновлена 20 березня 2022, 10:15
Жодні спроби сховатися росіянам не допоможуть

Армію загарбника чекає розчарування та загибель в Україні, якщо вони не підуть або не здадуться

Українські захисники продовжують гідно тримати оборону проти російських нацистів вже 25-й день поспіль. Військовослужбовці не забувають звітувати перед народом про те, наскільки ефективно знищуються ворожі підрозділи.

Наприклад, у суботу, 19 березня, ЗСУ вдалося ліквідувати частину військової техніки, яку окупанти намагалися сховати за будинками в одному з населених пунктів, повідомляє Генштаб.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Місце дислокації через міркування безпеки не розкривається, але дивитися на роботу української артилерії від цього не менш приємно.

Окупантів українські військовослужбовці називають "зайдами" та "моск*лями", а також радіють прицільному вогню наших бойових установок.

Попереджаємо – на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Також ми розповідали, що окупантам не допомогло втекти від потужної української відсічі навіть цитування популярного в Росії фільму "Брат-2". Українці швидко розповіли ворогам, "у чому ж сила".

Крім цього, "Телеграф" показав відео з кабіни одного з вітчизняних пілотів — у мережі вже почали підозрювати, що це може бути "примара Києва".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #ЗСУ
Жодні спроби сховатися росіянам не допоможуть
Україна
"Немає моск*ля": нове ефектне відео знищення артою російських загарбників
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жодні спроби сховатися росіянам не допоможуть
"Немає моск*ля": нове ефектне відео знищення артою російських загарбників
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