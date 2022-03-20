Окупанти розбомбили будинок духовного отця Януковича, фаната "російського світу": фото

Загарбники бомблять церкви та храми.

Йде 25 день війни Росії та України, і російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, знищуючи житлові будинки, заводи та навіть духовні пам’ятки. 20 березня під Волновахою путінські війська розбомбили будівлю духовного наставника Януковича старця Зосіми.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив журналіст Денис Казанський.

"Символічно, що його житло, як і ряд храмів Московського патріархату, було знищено саме росіянами. Які на словах воюють за "скріпи" та православ’я" — пише Казанський.

Слід зазначити, що Зосима взагалі не визнавав існування незалежної України, проте на Донбасі вважався практично святим. Казанський зазначив, що у релігійних "фанатиків" навіть існував свого роду культ Зосіми. Батько помер у 2002 році, і судячи з відеозаписів, що дійшли до нас, це був звичайний недоумкуватий, додав журналіст у телеграмі.

Експрезидент України Віктор Янукович уважав Зосиму своїм духовним наставником. Саме він вінчав Януковича та його дружину Людмилу.

Нагадаємо, що російські військові після руйнування Волновахи заради розваги почали стріляти з танків житловими будинками.

Зазначимо, що вже опубліковано знімки із супутників, які показують масштаби руйнувань Волновахи та інших міст після обстрілу росіянами.