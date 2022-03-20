Рус

Окупанти розбомбили будинок духовного отця Януковича, фаната "російського світу": фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
312
Будинок старця Зосіми Новина оновлена 20 березня 2022, 11:39
Будинок старця Зосіми

Загарбники бомблять церкви та храми.

Йде 25 день війни Росії та України, і російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, знищуючи житлові будинки, заводи та навіть духовні пам’ятки. 20 березня під Волновахою путінські війська розбомбили будівлю духовного наставника Януковича старця Зосіми.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив журналіст Денис Казанський.

"Символічно, що його житло, як і ряд храмів Московського патріархату, було знищено саме росіянами. Які на словах воюють за "скріпи" та православ’я" — пише Казанський.

Слід зазначити, що Зосима взагалі не визнавав існування незалежної України, проте на Донбасі вважався практично святим. Казанський зазначив, що у релігійних "фанатиків" навіть існував свого роду культ Зосіми. Батько помер у 2002 році, і судячи з відеозаписів, що дійшли до нас, це був звичайний недоумкуватий, додав журналіст у телеграмі.

Експрезидент України Віктор Янукович уважав Зосиму своїм духовним наставником. Саме він вінчав Януковича та його дружину Людмилу.

Нагадаємо, що російські військові після руйнування Волновахи заради розваги почали стріляти з танків житловими будинками.

Зазначимо, що вже опубліковано знімки із супутників, які показують масштаби руйнувань Волновахи та інших міст після обстрілу росіянами.

Теги:
#Віктор Янукович #Янукович #Росія #Війна
Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка"
Новини Росії
У росії хочуть прибирати путіна: названо ім’я наступника
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка"
У росії хочуть прибирати путіна: названо ім’я наступника
Дата публікації
Категорія
Українці вірять у перемогу
Скільки українців вірять у перемогу над росією: результати опитування вражають
Дата публікації
Категорія
олександр лукашенко та володимир путін
Загроза вторгнення військ Білорусі: "Телеграф" дізнався, наскільки це можливо
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирним містам
Звірству немає меж: британська розвідка попередила про тактику росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відстрілювати орків і на землі, і в небі
Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення