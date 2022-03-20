Російські окупанти поводяться жорсткіше, ніж фашисти в 41-му: жеруть, п’ють і розстрілюють людей

Місцеві жителі тим часом чинять трофейну техніку і передають її ЗСУ

Свідоцтва про звірства німецьких фашистів на території нашої країни у роки Другої світової війни збереглися здебільшого у пам’яті очевидців. Так, якась частина фактів потрапила в тодішню пресу, поповнивши доказову базу для Нюрнберзького процесу, щось було описано в спогадах, мінімальна частка опинилася у фото- і кінохроніці радянських документалістів і приватних архівах загарбників.

Нині ж існує безліч відеопідтверджень злочинів посланців кривавого російського диктатора адольфа путіна: бомбардування та артобстріли житлових районів, об’єктів соціальної інфраструктури, грабежі та розстріли мирного населення, застосування заборонених видів зброї. І все це незабаром стане в пригоді для нового трибуналу.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Сьогодні — 25 день російсько-української війни, в якій "мишобраття" не шкодують ні старих, ні жінок, ні дітей, ні хворих.

"Зателефонувала родичка з райцентру Талалаївка Чернігівської області — після розмови з нею просто волосся дибки, — розповіла "Телеграфу" мешканка Дніпра Наталія Гармаш. — Окупанти поводяться навіть жорсткіше, ніж фашисти у 41-му! Розстріляли на площі голову громади, розграбували всі магазини, винесли з будинків все, що потрапило під руку, задавили танками всі машини, навіть з людьми всередині... Жителі селища сидять по льохах, живляться залишками запасів. Від люті та ненависті стискаються кулаки, просто неможливо було уявити, що в сучасному світі можуть існувати такі недолюдки. Знищувати їх, як смердючих тарганів, як паскудну попелицю на городі, як сарану, що знищує все живе. Смерть супротивникам!".

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Крім того, розповідає жінка, російські окупанти вже вирізали у селищі всіх свиней, виловили курей, позабирали у будинках самогонку, цілий день жеруть і п’ють, як із голодного краю. "А рашистів цих просто без рахунку — йдуть і йдуть. Люди з хат не виходять, навіть світло бояться вмикати, вікна завісили ковдрами. Четверо селян днями пробували виїхати на роботу на ферму, їхню машину розстріляли, один загинув, троє поранено. Магазин пограбований і порожній, у сусідньому селі банка якоїсь тюльки коштує 100 гривень. Грошей у людей немає, бо банк не працює. Днями прийшли додому до колишнього правоохоронця – забрали, хоча жінка та дитина на колінах просили залишити”.

Пам'ятаєте: "Матка, курка, млеко, яйця"?

Смт Талалаївка знаходиться у Чернігівській області на кордоні із Сумською областю. Тут мешкало близько 5 тисяч людей. Примітно, що під німецькою окупацією селище було рівно 2 роки: з 16 вересня 1941-го до 16 вересня 1943 року. Скільки часу тут будуть творити злочини ті, хто "несе руZський мир" нині?

Чернігівщина і страждає, і бореться

А ось в іншому районі Чернігівщини місцеві майстри-золоті руки успішно відновлюють трофейну ворожу військову техніку та передають її на службу Збройним Силам України. Про це регулярно повідомляє сайт "Газета "Срібнянщина", що висвітлює новини Срібнянської територіальної громади Прилуцького району.

Трофейна техніка

Так, 8 березня з’явився пост, що супроводжується фотографіями, про відбитий у ворога КамАЗ, який тутешні умільці кілька днів лагодили. "Техніка потребувала серйозного ремонту. І все зробили в максимально короткі терміни. Хіба що обгорілий кузов залишили як є, не фарбували. Зате про автограф на кабіні не забули. Що накипіло на душі — те й написали. КамАЗ завантажили трофейними снарядами, які залишалися в громаді, і сьогодні відправили до військової частини Збройних Сил України. Машину та вантаж доставлено за призначенням".

КамАЗ перейшов на бік ЗСУ

12 березня журналісти розповіли про ремонт трофейної "мотолиги" – так у побуті військові називають "багатоцільовий тягач легкий броньований МТ-ЛБ". "Срібнянські механіки у мирний час ремонтували переважно сільськогосподарську техніку, тому їм зовсім непросто було розібратися з "мотолигою", не схожою на жодний з тракторів. Але з ремонтом впоралися на відмінно". Ну і невикористані ворожі снаряди для реактивної системи залпового вогню "Ураган" також вирішили "переорієнтуватися" і тепер ламатимуть самих рашистських загарбників.

Відновлена техніка стане в нагоді

А ось повідомлення від 14 березня: "Ще два автомобілі російських окупантів після ремонту в Срібнянській громаді відправлено до військової частини Збройних Сил України. Так, майже в новому КамАЗі з пробігом 2,5 тисячі кілометрів довелося замінити задній міст, заварити численні кульові пробоїни в автоцистерні. Обидві машини вже прибули до місця призначення". Завершують ремонтні роботи місцеві умільці за допомогою кистей та балончика з правильною фарбою, геть-чисто стираючи з техніки зловісні кремлівські символи.

Це й так усі знають

15 березня новини зі Срібнянської громади стали ще цікавішими – як виявилося, в одному із сіл у полон здалися 6 російських вояк на чолі з майором-розвідником, дізнавшись сумну долю своїх "товаришів зі зброї". Переконували, що вони теж не знали, куди й навіщо їхали, і що "вони не винні".

Жертви путінської агресивної політики

16-го березня окупанти через Сребрянську громаду "зробили" цінний подарунок для ЗСУ — КУНГ (кузов-причіп), який, ймовірно, використовується для живлення радіолокаційної техніки або аеродромного обслуговування літаків і вертольотів. Умілим рукам українців залишалося лише підремонтувати ходову частину причепа.

Трофейний кунг стане в нагоді ВСУ

Ну а та ворожа техніка, яка вже не підлягає відновленню та ремонту, піде на переплавку і надалі стане якимсь мирним та корисним виробом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кривавий диктатор путін, побачивши провал військової кампанії в Україні, подумує принести в жертву свого білоруського спільника лукашенка.