"Ми не відстрілюємося, ми тупо зйо**ємось": перехоплення розмови окупанта з дружиною

У відповідь на скарги про тяготи війни боєць отримав голосування про нестачу цукру в Росії

Багато російських військовослужбовців починають розуміти, що шанси вижити у війні, оголошеній Україні путіним, у них дуже низькі. Тому окремі вояки навіть не ризикують лізти у бій, а просто переміщуються місцевістю, щоб не потрапити на очі українським захисникам.

Про це свідчить чергова перехоплена розмова окупанта з дружиною, яку опублікувала Служба безпеки України.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

За словами бійця, із 60 осіб, які складали їхній батальйон, зараз їх залишилося лише 13 або 14. Днями вони втратили в бою чергового офіцера — цього разу у званні майора.

Також у росіян практично нема цілої бойової техніки. Тому доводиться ховатися і збігати за першої нагоди, щоб не потрапити під атаку підрозділів ЗСУ або тероборони.

"Ми тупо зйо**ємося, — каже окупант, — ми не відстрілюємося. Немає безпеки, щоб виїхати звідси! Тебе будуть ху*рити з усіх боків".

Також він висловлює думку про те, що війна, на яку їх покинули, зовсім неправильна, а в Росії не все так "заї**сь", як він думав спочатку.

Родичі російських військовослужбовців вкотре демонструють свою цинічність. Адже на питання про те, що говорять про війну у новинах, жінка в телефонній трубці починає скаржитися, що ніде ніхто нічого не розповідає, та ще й цукру у них немає.

У СБУ попереджають: чим більше військових армії Росії вирішить втекти на батьківщину, тим же краще для них.

"Бо наша мета — знищити не 70%, а 100% російських окупантів", — наголосив спікер Служби безпеки Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, що за більш ніж три тижні війни в Україні загинуло вже понад 14,7 тисяч російських військових. Путінська армія втратила дуже багато техніки, зокрема 476 танків.