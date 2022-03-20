Знаменитий карикатурист показав справжнє обличчя путіна

Художник показав, як бачить "президента-головоріза".

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’являється все більше і більше карикатур на кривавого диктатора володимира путіна, війська якого ведуть терор проти українського населення вже більше трьох тижнів.

Американський художник-карикатурист Стів Брін на своїй сторінці у Twitter опублікував доволі влучну карикатуру на російського президента.

Брін, який виграв дві Пулітцерівські премії за редакційні карикатури у 1998 та 2009 роках, намалював обличчя путіна, зобразивши на ньому жертв війни в Україні. Очі диктатора — це зруйновані ним міста, а також загиблі мирні громадяни, які там ховалися. Ніс путіна художник зобразив у вигляді людей, які переносять труп, а рот — у вигляді убитих путінською армією дорослих та дітей.

Карикатурист прикріпив до своєї роботи два хештеги — "Військові злочини путіна" та "Стоїмо за Україну".

У мережі є чимало карикатур на президента росії, якого художники з усього світу зображують у вигляді кривавого диктатора.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден назвав путіна чистим головорізом.