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Окупанти обстріляли Житомирщину: багато будівель зруйновано, є постраждалі (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Окупанти обстріляли Житомирщину: багато будівель зруйновано, є постраждалі (фото) Новина оновлена 20 березня 2022, 22:24

Троє мирних жителів отримали поранення через обстріл окупантів.

Окупанти знову завдали ударів по населених пунктах у Житомирській області, через що травми отримали троє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російські снаряди впали в населених пунктах у Коростенському районі, через що 13 будівель отримали пошкодження. Попередньо встановлено, що поранено троє людей, проте рятувальники все ще займаються розбором завалів.

Усі пожежі, що спалахнули після влучень, були загашені, проте на прикріплених до посту фотографіях помітно, що частина зі снарядів не розірвалася.

Як повідомлялося раніше, 20 березня окупанти обстрілювали не лише Житомирську область. Так у Святошинському районі Києва уламки ракети впали на житловий десятиповерхівку, внаслідок чого в ній спалахнула пожежа, крім того, уламки накрили два припарковані неподалік легковики.

Крім того, регулярним обстрілам продовжує зазнавати Харків. Одна з ракет окупантів пробила стелю в одній із квартир і повністю знищила кухонну раковину. На щастя, вона не вибухнула, інакше пошкодження могли б бути набагато гіршими.

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#Україна #Росія #Житомирська область
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