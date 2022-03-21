Рус

Окупанти бояться наступати і крадуть їжу у мирних українців — Генштаб ЗСУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
537
ВСУ Новина оновлена 21 березня 2022, 07:04
ВСУ

Російські війська намагаються утримати захоплені рубежі.

На двадцять шосту добу протистояння України російському військовому вторгненню, становище та характер дій сил оборони істотних змін не зазнали.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 06:00 21 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Чому росії не виграти війну проти України?

Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагється утримати захоплені рубежі. Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня Київ зазнав масивних обстрілів, де було знищено один з ТРЦ у Подільському районі. Внаслідок агресії росіян загинули чотири людини, ще одна отримала поранення.

Крім того, у Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.

Теги:
#Росія #ЗСУ
Кадр із відео
Одеса
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські військові мужньо продовжують давати відсіч противнику
Відсіч ЗСУ спантеличила росіян: карти боїв в Україні на 21 березня
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Окупанти бояться наступати і крадуть їжу у мирних українців — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Американський президент проведе в Європі низку зустрічей наприкінці тижня
Візит Байдена до Польщі: 5 основних тез США перед самітом НАТО
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України